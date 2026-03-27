Vrouwen hebben meer last van zomertijd, mannen vinden impact overdreven

De klok gaat van zaterdag op zondag vooruit en vooral vrouwen merken daar direct de gevolgen van. Bijna de helft van de vrouwen zegt dat hun slaapritme door zomertijd verstoord raakt. Bij mannen is dat 31 procent, veel mannen vinden ‘gevolgen merken’ vooral onzin. Dat blijkt uit onderzoek van Univé.

Het verzetten van de klok hakt er vooral bij vrouwen flink in. Bijna de helft van de vrouwen, 45 procent, voelt zich in de dagen na de ingang van de zomertijd vermoeider dan normaal. Bij mannen liggen de verhoudingen anders. Ruim de helft vindt dat de impact op de slaap wordt overdreven, tegenover een op de drie vrouwen.

Gevolgen verzetten klok houden meerdere dagen aan

Sommige mensen merken echt dat de klok wordt verzet. 52 procent van de vrouwen geeft aan dat ze tijd nodig hebben om te wennen. Bij mannen is dat 35 procent. 28 procent van de vrouwen zegt concentratieproblemen te ervaren, tegenover 19 procent van de mannen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot verminderde werkprestaties.

Hoewel de zomertijd oorspronkelijk bedoeld was om energie te besparen, levert dat tegenwoordig nog maar weinig voordeel op voor huishoudens, zo bleek eerder uit onderzoek.

Wordt de impact van de zomertijd niet wat overdreven? Meer dan de helft van de mannen, 55 procent, vindt van wel. Onder vrouwen is dat een derde.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Deze bevindingen zijn ook terug te zien in het gedrag. Ruim een derde van de vrouwen gaat later naar bed dan goed voor hen is in de week na de overgang van winter- naar zomertijd. Onder mannen is dat een kwart. De gevolgen voor bewegen en sporten zijn voor zowel mannen als vrouwen even groot. Op mentaal gebied geven vrouwen aan dat ze zich neerslachtiger voelen en meer stress ervaren.

Voorbereiding op zomertijd blijft achter

Je kunt je enigszins voorbereiden op de zomertijd door bijvoorbeeld de dagen daarvoor iets eerder naar bed te gaan. Metro zette al eerder een aantal tips op een rij om je lichaam daarop voor te bereiden. Ook helpt het om overdag voldoende daglicht op te zoeken en in het weekend voor een goed slaapritme te zorgen. Opvallend is dat slechts 19 procent van de mensen zich hier ook daadwerkelijk op voorbereidt, ondanks dat er klachten worden ervaren.

