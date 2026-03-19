Vijfde verdachte aangehouden voor explosie bij synagoge Rotterdam

De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden voor de explosie vorige week bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Het gaat om een 19-jarige man uit Tilburg, die donderdag in zijn woonplaats is gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht, meldt de politie.

De explosie deed zich voor in de nacht van donderdag op vrijdag. De eerder aangehouden verdachten zijn twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17. Ook zij komen uit Tilburg. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk.

De eerste vier verdachten werden aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. In hun auto vond de politie een jerrycan. Maandag bepaalde de rechter-commissaris dat het viertal zeker veertien dagen in de cel blijft.

Meer aanslagen

Afgelopen week zijn meer aanslagen geweest op onder meer joodse gebouwen. In het Belgische Luik vond begin vorige week een aanslag plaats op een synagoge. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er bij de joodse school Cheider in Amsterdam-Buitenveldert een explosie.

In de nacht van zondag op maandag was er bij het Atrium, een kantorencomplex aan de Amsterdamse Zuidas, een ontploffing. De diverse explosies gingen veelal gepaard met het plaatsen van een niet-geverifieerde video op sociale media.

ANP

