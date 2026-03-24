Gorinchem onderzoekt mogelijke stemfraude bij raadsverkiezingen

In Gorinchem zijn er vermoedens van stemfraude met volmachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag. De gemeente doet daar onderzoek naar, zo is besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

De vermoedens kwamen naar voren na het bekijken van de verslagen van de stembureaus en via informatie van burgers. Het betrof „mensen die de volmacht afgaven, en mensen die gevraagd zijn om een volmacht”, licht een gemeentewoordvoerdert toe.

Het stembureau in Wijkcentrum Rozenobel aan het Dukatenplein meldde in het verslag dat een kandidaat op de verkiezingslijst vijf keer is langsgekomen met één of twee personen. „Die kwamen stemmen waarbij hij dan een foto wilde maken voor de socials. Deze stemmers hadden telkens ook meerdere volmachten.”

Volmacht

Hetzelfde bureau meldt ook een „relatief hoog aantal volmachten (135/650)”, zo valt te lezen. „Veel van deze volmachten waren op dezelfde manier voorbereid! Twee stempassen met kopie paspoort met een paperclip.”

De gemeentewoordvoerder bevestigt dat dit de notitie is die wordt onderzocht, samen met de meldingen van de burgers die gevraagd zijn om een volmacht of die hebben gegeven.

„De signalen die tot mij zijn gekomen, neem ik buitengewoon serieus”, aldus burgemeester Reinie Melissant in een verklaring. „Als burgemeester sta ik voor een transparant en eerlijk democratisch proces. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat nadat zij hun stem hebben uitgebracht er een betrouwbare verkiezingsuitslag komt. Mocht stemfraude worden geconstateerd, dan worden de noodzakelijke vervolgstappen gezet.”

Dinsdagavond wordt de huidige gemeenteraad bijgepraat over de zaak. De gemeentewoordvoerder kan niet inschatten hoe lang het onderzoek duurt en of dit gevolgen heeft voor het instellen van de nieuwe gemeenteraad.

ANP

