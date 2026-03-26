Stembureau Gorinchem: gemeenteraad verder met signalen stemfraude

De verkiezingsuitslag in het Zuid-Hollandse Gorinchem is formeel vastgesteld, ondanks vermoedens van stemfraude. Dat heeft het Centraal Stembureau (CSB) onder leiding van burgemeester Reinie Melissant donderdagochtend bekendgemaakt.

De burgemeester zei dat de gemeenteraad verder moet beslissen wat te doen met de signalen van stemfraude omdat dit orgaan „ruimere bevoegdheden heeft” wat dat betreft. Die van het Centraal Stembureau zijn wat dat betreft „beperkt”, zei ze.

Zo kan de gemeenteraad beslissen om ondanks de signalen van fraude met volmachten gewoon de nieuwe raad te installeren na 30 maart. Een andere optie is kiezen voor een herstemming bij één of meerdere stembureaus in de gemeente. In dat geval blijft de huidige raad zitten tot de herstemming is geweest. Ze verwacht dat de raad over de keuze maandag tijdens een raadsvergadering een beslissing neemt.

Onder druk gezet

Dinsdag werd bekend dat er in Gorinchem vermoedens zijn van stemfraude met volmachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek.

Melissant meldde eerder dat er ruim voor de verkiezingen al signalen waren dat er stemmen werden geronseld. Mensen zouden telefonisch benaderd en onder druk zijn gezet om een volmacht te geven. Op die wijze kunnen kandidaten op de lijst hun stemmenaantal frauduleus opkrikken. Door wie dat mogelijk is gedaan, is niet bekend.

‘Pittige tijd’

Donderdagavond laat de gemeenteraad zich bijpraten door de burgemeester over de laatste actuele details in het onderzoek. Ook kunnen ze experts op het gebied van kiesrecht bevragen.

Melissant sprak na afloop van een „pittige tijd” voor de gemeente. „Er gebeurt nogal wat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier met elkaar uitkomen.”

ANP

