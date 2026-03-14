Van Weel: Link aanslagplegers school en synagoge niet uitgesloten

Het is nog te vroeg om uit te sluiten dat er een link is tussen de vier mannen die worden verdacht van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam op vrijdag en de mogelijke daders van een aanslag bij een Joodse school in Amsterdam zaterdag. Dat vertelde de minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel (VVD), zaterdag tijdens een persmoment bij de Kralingse Plas in Rotterdam.

De minister zei dat de beide aanslagen erg op elkaar lijken in de manier waarop ze gepleegd zijn. Ook circuleren er filmpjes waarop de aanslagen worden geclaimd door een organisatie. „Mogelijke verbanden worden onderzocht”, aldus de minister.

Verder vertelde Van Weel dat het ministerie van Justitie en Veiligheid nadenkt over maatregelen en over hoe de overheid gemeenten kan bijstaan om mogelijke volgende aanslagen tegen te gaan. Daarbij is hij in overleg met regioburgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie.

Geen antisemitisme

De minister ontkent dat er een „golf van antisemitisme” Nederland overspoelt. Die uitspraak deed het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X na de aanslagen. Van Weel zegt wel dat het „duidelijk mag zijn” dat antisemitisme een groeiend probleem is in Nederland, maar dat het eerst van belang is dat de onmiddellijke veiligheid voor de Joodse instellingen en burgers op orde is.

Vier verdachten van de aanslag in Rotterdam zijn vrijdag aangehouden bij een andere synagoge in de stad. De twee vermoedelijke daders van de aanslag op de school in Amsterdam zijn nog voortvluchtig.

ANP

