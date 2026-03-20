Unilever bevestigt bod van specerijenbedrijf op voedingsdivisie

Verzorgings- en voedingsmiddelenproducent Unilever bevestigt dat een ander bedrijf een overnamebod heeft gedaan op zijn divisie voor eten en drinken. Het gaat om een bod van de specerijenproducent McCormick.

Unilever, onder andere bekend van Knorr, Hellmann’s en Calvé, waarschuwt dat het nog onzeker is of het tot een deal komt. Eerder schreef The Wall Street Journal al dat de twee bedrijven in gesprek waren over een mogelijke transactie in aandelen.

Unilever is sinds 2020 volledig Brits, maar de voedingsmiddelentak heeft een sterke band met Nederland. Het onderdeel is formeel gevestigd in Nederland, met het hoofdkantoor in Rotterdam. Unilevers onderzoekscentrum voor voedingsmiddelen, met zo’n vierhonderd medewerkers, staat in Wageningen.

‘Strategische transactie’

McCormick meldt gesprekken over „een mogelijke strategische transactie rond Unilevers voedingsmiddelenonderdeel”. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt wereldwijd specerijenmengsels, sauzen en andere smaakstoffen en is goed voor een jaaromzet van zo’n 7 miljard dollar.

De voedingsmiddelentak van Unilever is een maat groter, met een omzet van bijna 13 miljard euro vorig jaar. Topman Fernando Fernandez van het Britse concern liet meermaals weten dat hij meer potentie ziet bij andere onderdelen, zoals die voor persoonlijke verzorging en cosmetica, voor het opvoeren van de omzet en winst. Tegelijkertijd benadrukt hij vaak dat Unilevers voedingsmiddelentak beter presteert dan de sector als geheel.

ANP

