Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamer: verbied Moslimbroederschap en ‘gelieerde organisaties’

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie van de PVV gestemd waarin wordt verzocht om de Moslimbroederschap en „gelieerde organisaties” te verbieden. De PVV heeft meerdere keren geprobeerd om steun te vinden voor een dergelijke motie, maar wist telkens net geen meerderheid te overtuigen. Onder meer de VVD steunde de motie nu.

Ook VVD, SGP, JA21, BBB, Mona Keijzer, Groep Markuszower en FVD stemden voor de motie van PVV’ers Geert Wilders en Maikel Boon. Die behaalde daarmee de krapst mogelijke meerderheid van 76 zetels.

De opstellers verwijzen in hun motie naar een Frans overheidsrapport dat zou waarschuwen voor „de subtiele, langetermijninfiltratie van de Moslimbroederschap, met als einddoel een islamitisch rijk gebaseerd op de sharia”. In het meest recente dreigingsbeeld over terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt de Moslimbroederschap niet genoemd.

Antifa

CDA-Kamerlid Tijs van den Brink benoemde voor de stemmingen dat de Moslimbroederschap volgens inlichtingendienst AIVD niet voorkomt als formele organisatie en daarom niet kan worden verboden. Om die reden heeft zijn partij tegengestemd. Vorig jaar leidde een vergelijkbare motie waarin werd opgeroepen Antifa als terroristische organisatie aan te merken tot veel ophef. Ook toen noemden criticasters dat een dergelijke organisatie niet bestaat in Nederland.

Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) adviseerde de Tweede Kamer vorige week tijdens het debat over integratie om tegen de motie te stemmen. De VVD’er ging erin mee dat de uitingen van de Moslimbroederschap „niet pluis” zouden zijn. „Tegelijkertijd is de omvang ervan zeer beperkt en daarom vormen zij nauwelijks een bedreiging voor de democratische rechtsorde in Nederland.”

In hun motie maken de PVV’ers niet duidelijk welke ‘gelieerde organisaties’ zij ook verboden willen zien. Tijdens het debat zeiden ze zonder dit te onderbouwen dat de Moslimbroederschap probeert om „via scholen, moskeeën, maatschappelijke organisaties en politieke beïnvloeding” de sharia in te voeren. De sharia is het islamitische rechtssysteem.

ANP

Reacties