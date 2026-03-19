Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit thema blijkt het belangrijkste te zijn geweest tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Gisteren zijn heel wat Nederlanders weer naar de stembus gegaan om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar welk thema was voor hun doorslaggevend bij hun stem? Uit het online kiezersonderzoek van Ipsos I&O komt met name één duidelijk onderwerp naar voren.

Wonen blijkt tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen met afstand het belangrijkste thema te zijn geweest. Iets meer dan de helft van de mensen die meededen aan het kiezersonderzoek gaven dit aan.

Thema al jaren belangrijk bij gemeenteraadsverkiezingen

Volgens Ipsos I&O is de opmars van het thema wonen al langer aan de gang bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 gaf nog zo’n 25 procent van de mensen aan dit een belangrijk thema te vinden, vier jaar later ging het al om 36 procent van de kiezers. Inmiddels gaat het om 51 procent van de ondervraagden. Het thema blijkt zowel in steden als in minder gebouwde gebieden even belangrijk te zijn.

Vrouwen vaker dan mannen

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat jongeren tot 34 het meest belang hechten aan wonen. Ook vinden vrouwen (54 procent) het vaker iets belangrijker dan mannen (48 procent). De mensen voor wie dit thema belangrijk is, blijken vooral te stemmen op Volt, D66, een lokale partij of GroenLinks-PvdA. BBB- en PVV-stemmers daarentegen vinden de woningmarkt relatief minder belangrijk.

Andere belangrijke thema’s

Ook blijken vier op de tien Nederlanders te vinden dat hun gemeente niet genoeg doet om betaalbare woningen te bouwen voor starters. Ongeveer twee derde is van mening dat de gemeente meer moet doen om woningen voor senioren te realiseren. Daarnaast pleit ruim de helft voor een woonplicht van eigenaars, om zo te voorkomen dat woningen worden gekocht door beleggers die zelf niet van plan zijn om er te gaan wonen. Opvallend genoeg was dit percentage vier jaar geleden nog hoger (driekwart).

Andere belangrijke onderwerpen blijken veiligheid (38 procent), verkeer en openbaar vervoer (27 procent), natuur in de buurt, zorg voor ouderen en de Wmo, en de opvang van asielzoekers (alle drie 26 procent). Opvallend is dat de zorg voor ouderen in het noorden en het zuiden van het land iets belangrijker wordt gevonden dan elders.

Exitpoll: partij De Mos grootste in Den Haag met 17 zetels

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties