Bij deze supermarkt zijn de paasboodschappen het goedkoopst

De vraag die de afgelopen jaren onmiskenbaar op ieders lippen ligt, is: bij welke supermarkt haal ik de goedkoopste boodschappen? Libelle boog zich over deze kwestie door drie producten voor de paastafel te vergelijken.

Elke keer dat je afrekent, wordt het weer pijnlijk duidelijk: het bedrag op de kassabon wordt hoger en hoger. Terwijl mensen in de buurlanden goedkoper uit zijn, betaalt een gemiddeld huishouden hier tientallen euro’s per maand méér voor exact dezelfde producten. Maar er blijken nog wel flinke verschillen tussen de supermarkten te zitten.

Goedkoopste supermarkt voor de paastafel

De prijs van chocola schiet sinds 2024 omhoog, maar lang niet overal evenveel. Tussen de goedkoopste en duurste paaseieren (4,49 euro bij Dirk en 5,98 bij Albert Heijn en Lidl) zit 1,49 euro verschil. Jumbo (4,88 euro) en Aldi (5,58 euro) zitten er tussenin.

🍫 Waarom stijgt de prijs van chocola? De prijs van chocola stijgt door stijgende cacao- en suikerkosten. De stijging wordt veroorzaakt door een wereldwijd cacaotekort door slechte oogsten in West-Afrika en door klimaatverandering.

Lidl is wél de goedkoopste als het over ‘echte’ eieren gaat. Voor 12 stuks scharreleieren leg je 2,59 euro neer. Bij Dirk en Jumbo betaal je voor hetzelfde aantal eieren 3,75 euro, bij Aldi en Albert Heijn 3,79 euro. Ook ‘wint’ Lidl het op het gebied van afbakstokbrood (50 cent). Bij Dirk en Aldi betaal je het dubbele (0,99 euro), bij Jumbo (1,29 euro) en Albert Heijn (1,39 euro) nog meer.

Lidl en Dirk voordeligste keuze

Lidl en Dirk zijn qua paasboodschappen over het algemeen de voordeligste keuze, Albert Heijn staat steeds onderaan. Vorig jaar riep de Consumentenbond Aldi en Dirk uit tot de goedkoopste supermarkten voor budgetboodschappen. Dat zijn producten die de supermarkt aanbiedt als goedkoopste alternatief voor een A-merk. Aldi en Dirk zijn gemiddeld 8 procent goedkoper dan de gemiddelde prijzen in andere supermarkten.

KASSA kwam tot de conclusie dat Aldi de goedkoopste is. Het programma ging met een boodschappenlijstje, met daarop de ‘alledaagse’ producten zoals fruit, pasta, thee en wasmiddel, langs bij de zes grootste supermarkten van Nederland. Tussen de duurste supermarkt (Albert Heijn) en de goedkoopste (Aldi), zat ruim 10 euro verschil.

