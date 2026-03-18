Nagenoeg alle stembureaus zijn open

Nagenoeg alle stembureaus zijn sinds 07.30 uur open. In totaal zijn er 9964 locaties. Op verschillende plekken in het land kan al sinds middernacht gestemd worden.

Andere stemlokalen openden in de uren daarna hun deuren, zoals om 05.15 uur op station Aalten, en een enkele gaat later open. Zo kunnen op station Nijverdal alleen tussen 16.00 en 18.00 uur stemmen worden uitgebracht.

In de regel sluiten stemlokalen om 21.00 uur. Daarna mogen alleen aanwezigen in het stembureau of mensen bij de ingang nog stemmen, zo meldt de Kiesraad. Bij ‘bijzondere stembureaus’, bijvoorbeeld in een winkelcentrum, kunnen de tijden afwijken.

Referendum

Vanaf 18 jaar zijn mensen kiesgerechtigd. Toch mogen in Rotterdam en Amsterdam ook 16- en 17-jarigen stemmen voor wijk- en dorpsraden en stadsdeelcommissies. Die stem moet in een stemlokaal in de eigen wijk worden uitgebracht. In Haaksbergen wordt een referendum gehouden over asielopvang. Via vier vragen over de keuze voor een of meerdere opvanglocaties, de ligging van een locatie en de relatie met plannen voor woningbouw, geven inwoners een zwaarwegend advies aan de gemeente mee.

Niet alleen Nederlandse inwoners van gemeenten kunnen stemmen. Wie uit een ander land van de Europese Unie komt, mag ook stemmen in de woongemeente. Wie van buiten de Europese Unie komt, mag stemmen als diegene minimaal vijf jaar legaal en onafgebroken in Nederland woont. Iedereen moest op 2 februari, toen de kandidatenlijsten definitief werden vastgesteld, ingeschreven staan bij een gemeente. Wie op dat moment een verblijfsvergunning had, mag ook stemmen. Oekraïense vluchtelingen mogen niet stemmen.

Daklozen

Daklozen die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan met bijvoorbeeld een briefadres, kunnen via die weg een stempas krijgen, meldt de Kiesraad. Als dat niet het geval is, is stemmen niet mogelijk, omdat stempassen via de BRP worden verstrekt.

In totaal mogen ruim 14,2 miljoen mensen hun stem uitbrengen in 340 van de 342 gemeenten. Wijdemeren gaat volgend jaar op in Hilversum en dus stemmen de inwoners van die gemeenten in november voor de nieuwe raad van de fusiegemeente. Daarnaast doen de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet mee aan deze verkiezingen. Daar worden op 27 maart 2027 Eilandsraadsverkiezingen gehouden.

ANP

