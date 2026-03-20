Meldingen van schietincident in Utrecht in buurt Diakonessenhuis

De politie in Utrecht heeft meldingen binnengekregen van een schietincident in de omgeving van het Diakonessenhuis, waar eerder op de dag een gevangene met een vuurwapen is ontsnapt. Een woordvoerder van de politie weet niet of er daadwerkelijk is geschoten en of er een verband is met de voortvluchtige man.

Er zijn meerdere meldingen uit verschillende straten, zoals de Burgemeester Fockema Andreaelaan, de Ina Boudier-Bakkerlaan en de Burgemeester Ter Pelkwijklaan. Die straten liggen dicht bij elkaar.

Vrijdag ontsnapte even voor het middaguur een gedetineerde man aan zijn begeleiding toen hij bij het Diakonessenhuis was voor een ziekenhuisafspraak. Bij de worsteling met zijn begeleiders heeft hij vermoedelijk een vuurwapen van een van de begeleiders afgepakt. De politie opende daarop een klopjacht.

