Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schiermonnikoog weer eerste gemeente met verkiezingsuitslag

Schiermonnikoog heeft opnieuw als eerste alle stemmen geteld bij een verkiezing. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moesten op het Waddeneiland ditmaal 661 biljetten geteld worden.

Er deden drie lokale partijen mee en die hebben allemaal drie zetels gehaald. Ons Belang is de grootste met ruim 37 procent van de stemmen. Daarna volgen Schiermonnikoogs Belang (32 procent) en SAMEN (31 procent), blijkt uit de voorlopige uitslag gemeld door de ANP Verkiezingsdienst.

Schiermonnikoog is vaker de eerste gemeente die een uitslag doorgeeft. Het Waddeneiland was ook als eerste bij de laatste landelijke verkiezingen, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 en de Provinciale Statenverkiezingen in datzelfde jaar.

Wel is de opkomst lager dan in eerdere jaren. In absolute aantallen is die vrijwel gelijk. Dit jaar stemden namelijk 661 mensen, net zoals in 2018. Bij de afgelopen verkiezingen van 2022 stemden er 663 mensen. Maar procentueel komt het opkomstcijfer dit jaar uit op 76 procent. Dat was 80 procent in 2022 en 82,5 procent in 2018.

ANP

Vorige Volgende

Reacties