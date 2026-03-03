Deel dit artikel: Share App Mail Pin

18 jaar cel en tbs voor verdachte Barendrechtse zedenzaak

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes. De rechtbank ging vier jaar uit boven de eis van het Openbaar Ministerie, vanwege de ernst en omvang van de zaak, waarin de verdachte zijn eigen belangen telkens boven die van de slachtoffers heeft gesteld. De hoogte van de celstraf werd door publiek op de tribune met juichkreten begroet.

Van B. drogeerde de slachtoffertjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis of op een camping in het Brabantse Hoeven logeerden. Het ging om minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook zijn eigen dochter heeft Van B. misbruikt. Van B. heeft zich ook schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn zoontje door ook hem te drogeren met slaapmiddelen; het jongetje mocht niet wakker worden als de man een meisje misbruikte. In de caravan lagen de kinderen in een stapelbed.

Het misbruik vond plaats over een periode van ruim dertien jaar. De rechtbank heeft alle 37 onderdelen van de aanklacht bewezen verklaard. Volgens de rechtbank is Van B. „zeer geraffineerd en planmatig” te werk gegaan. Het misbruik was van vergaande aard, aldus de rechtbank. Van B. gebruikte soms ook attributen. Een aantal meisjes is meermalen door hem misbruikt, soms urenlang, aldus de rechtbank. Tijdens logeerpartijtjes probeerde Van B. de betrokken kinderen zo veel mogelijk uit te putten, aldus de rechtbank, om ervoor te zorgen dat ze zo veel mogelijk zouden doorslapen, zodat hij hen ongestoord kon misbruiken.

Miljoenen afbeeldingen

Bij Van B. heeft de politie naast de zelfgemaakte beelden ook een enorme hoeveelheid gedownloade kinderpornografie aangetroffen. Het ging om miljoenen afbeeldingen.

Onderzoek in het Pieter Baan Centrum bracht aan het licht dat Van B. lijdt aan een autismespectrumstoornis en een pedofiele stoornis en dat er sprake is van hyperseksualiteit. Ondanks die stoornissen was hij zich bewust van wat hij deed, meent de rechtbank. De man heeft „welbewust, stelselmatig en planmatig omstandigheden gecreëerd om zijn verlangens te botvieren”. Van B. heeft nooit hulp gezocht om zijn handelen „te beteugelen”, aldus de rechtbank. In gesprekken met een psycholoog verzweeg hij zijn gevoelens voor jonge meisjes, omdat hij bang was voor de gevolgen. „U was toen al over de schreef gegaan”, aldus de rechtbank.

Van B. was bij de uitspraak aanwezig. Hij hoorde deze zonder zichtbare emotie aan.

ANP

