Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo voorkom je dat rioolwater omhoog komt bij langdurige stroomuitval

Van een powerbank en noodradio tot een zaklamp: een noodpakket bevat meerdere dingen die goed van pas komen bij een langdurige stroomstoring. Toch blijkt er één ding te zijn waar veel mensen niet goed op voorbereid zijn. Bij langdurige stroomuitval kan het namelijk gebeuren dat je rioolwater je huis instroomt.

Het rioolwater kan via de wc of afvoerputjes omhoog komen en voor de nodige wateroverlast zorgen. En daar word je natuurlijk niet blij van. Het is dan ook belangrijk om verder te denken dan alleen over de aanschaf van een noodpakket.

Grote kans op rioolwateroverlast

Het Waterschap Zuiderzeeland kwam daarom deze week met een belangrijk advies aan inwoners van Flevoland: probeer bij langdurige stroomstoring een overspoeling in je huis te voorkomen. De kans op rioolwateroverlast blijkt namelijk een stuk groter te zijn dan de kans op overstromende sloten.

„Al het afvalwater dat huishoudens en bedrijven produceren, komt in het riool terecht”, zo waarschuwt dijkgraaf Hetty Klavers in een verklaring. „Bij stroomuitval stroomt het afvalwater minder snel door het riool, omdat de rioolgemalen ook met noodvoorzieningen werken. Hierdoor raakt het riool sneller overbelast.”

Om deze reden is het bij langdurige uitval van elektriciteit belangrijk om zo min mogelijk water weg te spoelen. „Douche dus minder vaak en gebruik voor persoonlijke hygiëne een beetje water en een washand om zo het afvalwater door douchen te verminderen”, zo luidt het advies van het Waterschap. Een tuin waarbij regenwater goed de grond instroomt komt volgens hen ook goed van pas.

Zo voorkom je dat rioolwater omhoog komt bij stroomuitval

Daarnaast geven zij ook het advies om de wc en afvoerputjes op de begane grond af te sluiten:

Span een handdoek over de toiletpot en sluit daarna de toiletbril en deksel.

Zet vervolgens iets zwaars zoals een zandzak op de deksel. Een opblaasbare pijpplug is ook een optie.

Stop een stevige doek in de afvoer en leg er wat zwaars op.

Vijf vragen over het noodpakket: waarom de overheid wil dat je voorbereid bent.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties