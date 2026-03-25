Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rianne (33) werd bedreigd, beklemd en betast in de thuiszorg en ze is lang niet de enige

Met de dood bedreigd worden, agressiviteit en betast worden. Het overkwam Rianne (33) in de thuiszorg. Meldpunt Actueel van Omroep MAX besteedt vrijdag aandacht aan agressie van cliënten in de thuiszorg. De cijfers zijn niet misselijk.

80 procent van de medewerkers in de thuiszorg krijgt te maken met agressie vanuit een cliënt of naaste, blijkt namelijk uit onderzoek van NU’91. De zorgvakbond trok daarover de vorige maand al aan de bel. Wekelijks maakt 11 procent een vorm van fysiek of verbaal geweld mee tijdens hun werk. In zorginstellingen zijn er maatregelen om de veiligheid van medewerkers te garanderen, maar medewerkers in de thuiszorg voelen zich onvoldoende beschermd tegen bedreigende situaties bij cliënten thuis.

In januari hield NU’91 een onderzoek onder duizend zorgproffesionals. Dat ging over agressie in de gehele zorg.

Rianne werd aangeraakt over rug, arm en borsten

Van de thuiszorgmedewerkers geeft 63 procent aan dat er niet genoeg manieren zijn om alarm te slaan als er een bedreigende situatie is. Waar andere zorgmedewerkers samenwerken met collega’s en beveiligers in de buurt hebben, werken professionals in de thuiszorg vaak alleen en achter een gesloten deur bij mensen thuis. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor agressie en geweld, meldt NU’91.

Daar kreeg ook verpleegkundige Rianne (33) mee te maken. Zij werkt aan het programma dat vrijdag op tv komt mee. Tijdens haar werk in de thuiszorg werd ze met de dood bedreigd, klemgezet en betast. „Het was de eerste keer dat ik een cliënt moest wassen. Ik merkte dat hij mij steeds meer ging aanraken, over mijn rug, mijn arm en mijn borsten.”, vertelt ze in Meldpunt Actueel.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Incidenten in de thuiszorg vaak niet gemeld

Negen op de tien ondervraagde thuiszorgmedewerkers ervaren dat de agressie in de zorg de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Agressie-expert Caroline Koetsenruijter beaamt dit: „In Nederland zijn we Europees kampioen in agressie. En helaas zien we dat de meerderheid van de zorgmedewerkers vindt dat dit nu eenmaal bij hun werk hoort.” Dit heeft als gevolg dat incidenten vaak niet worden gemeld.

Ook verzorgende IG Rebecca (42) ervaart regelmatig agressie vanuit cliënten en hun naasten. Dat dit als normaal wordt beschouwd, valt haar enorm zwaar, vertelt ze. „Ik denk er iedere dag aan om te stoppen. Echt iedere dag.”

Elles de Bruin praat in de studio met expert sociale veiligheid en agressie Caroline Koetsenruijter en René Akkermans, directeur van thuiszorgorganisatie Tzorg.

Meldpunt Actueel over agressie in de thuiszorg is vrijdag (27 maart) om 19.50 uur te zien bij MAX op NPO 2.

Reacties