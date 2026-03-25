Hoogste aantal asielzoekers in Ter Apel sinds oktober 2024

In de nacht van dinsdag op woensdag zaten 2170 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is het hoogste aantal sinds 23 oktober 2024, anderhalf jaar geleden. Volgens opvangorgaan COA zitten alle opvanglocaties in het land vol. Mede daardoor blijft de organisatie gebruikmaken van de opvanglocaties in Hardenberg en Epe, ook al hadden die al moeten sluiten.

In Ter Apel zitten sinds eind januari vrijwel onafgebroken meer dan 2000 asielzoekers. Die limiet had het COA afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. In de afgelopen week is het aantal nog verder opgelopen. Sinds zondag is de bezetting toegenomen met netto 136 mensen.

Voor elke dag moest het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen. Ruim een week geleden werd het maximale bedrag van 5 miljoen euro bereikt. Daarom komt er nu geen nieuwe dwangsom bij. In 2024 moest het COA al 1,5 miljoen euro aan dwangsommen betalen omdat er te veel asielzoekers in Ter Apel zaten.

ANP

