Raad van State keurt verbod op verheerlijking terrorisme niet af

De Raad van State oordeelt mild over het wetsvoorstel waardoor het verheerlijken van terrorisme verboden wordt. De belangrijke kabinetsadviseur heeft een aantal opmerkingen bij het plan, maar wijst het niet af. Zo vraagt de raad aan justitieminister David van Weel om de toelichting te verbeteren, zodat officieren van justitie en rechters beter begrijpen hoe ze de wet moeten toepassen.

Toen de VVD-bewindsman vorig jaar onder het kabinet-Schoof een eerste concept deelde van het wetsvoorstel, leidde dat tot veel verontwaardigde reacties. Duizenden mensen en organisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om hun mening erover te geven. PAX voor vrede, The Rights Forum en Plant een Olijfboom vreesden bijvoorbeeld dat deze wet het mogelijk zou maken om activisten om politieke redenen te vervolgen, bijvoorbeeld als die hun steun uitspraken voor de Palestijnse zaak. Naar aanleiding van de kritische opmerkingen heeft het kabinet het voorstel eind vorig jaar op een aantal punten aangepast.

Aan de ene kant is het voor de democratische rechtsstaat belangrijk „dat het strafrecht voldoende mogelijkheden biedt om tegen het verspreiden van het extremistisch gedachtengoed op te treden”, schrijft de Raad van State. Maar mensen moeten ook „kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat zonder te hoeven vrezen voor strafvervolging”.

Terroristisch misdrijf

Om hierin een afweging te maken, heeft de raad uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bestudeerd. Daaruit concluderen de adviseurs dat in het voorstel geen „ontoelaatbare beperkingen van vrijheden” staan. Maar deze vrijheden van meningsuiting, vergadering en godsdienst kunnen in concrete gevallen wel worden geschonden, als uitspraken van het EHRM niet goed worden gevolgd. Daarom vraagt de raad aan de minister om hier meer aandacht aan te besteden in de toelichting van het wetsvoorstel. De adviseurs vragen het kabinet om rekening te houden met deze en andere opmerkingen over de wetstekst en toelichting voordat het voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Door het voorstel wordt het strafbaar om lof uit te spreken voor een ernstig terroristisch misdrijf, zoals een dodelijke aanslag. Het wordt ook verboden om bijvoorbeeld video’s te verspreiden waarin terrorisme wordt verheerlijkt of om in het openbaar steun uit te spreken voor verboden terroristische organisaties. Afhankelijk van de situatie staat hier een straf op oplopend tot drie jaar cel of een geldboete.

