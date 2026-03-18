Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

PVV grootste partij in de gemeente Terneuzen na azc-onenigheid

TERNEUZEN - Het wapenschild van Terneuzen in de gemeentaraadszaal, voorafgaand aan een besloten vergadering over de komst van een azc in Terneuzen. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf onlangs aan toch tegen een azc te zijn, ondanks dat er eerder een overeenkomst was voor de komst van een azc. ANP JONAS ROOSENS
ANP / ANP / JONAS ROOSENS

Na onenigheid over de komst van een asielzoekerscentrum is de PVV met 7 zetels de grootste partij geworden in de gemeente Terneuzen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag, gemeld door de verkiezingsdienst van het ANP. Bij de verkiezingen in 2022 haalde de PVV drie zetels in de Zeeuwse gemeente.

De partij met lijsttrekker Patrick van der Hoeff heeft zich in haar verkiezingsprogramma en in de campagne in de aanloop naar de stembusgang duidelijk uitgesproken tegen de komst van een azc.

De raad van Terneuzen had zich aanvankelijk nog uitgesproken voor opvang op een bedrijventerrein, maar wilde daar later niet meer aan. In november vorig jaar maakte burgemeester Erik van Merrienboer (PvdA) bekend dat hij zou aftreden. Hij nam dat besluit, omdat de wethouders op advies van de gemeenteraad geen vergunning wilden verstrekken voor de komst van een asielzoekerscentrum.

Franc Weerwind (D66) werd begin dit jaar tot waarnemend burgemeester benoemd als opvolger van Van Merrienboer.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties