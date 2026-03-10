Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze provincie zijn mensen heel tevreden met hun leven, maar is het vertrouwen in de Tweede Kamer zéér laag

Negen op de tien Zeeuwen zijn tevreden of zeer tevreden over hun leven. Wel is het aandeel dat vindt dat het niet de goede kant opgaat met de provincie gestegen en is het vertrouwen in de Tweede Kamer gedaald.

Dat blijkt uit onderzoek van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Aan dat onderzoek hebben ruim 11.000 inwoners meegedaan.

Zeeuwen geven mening over provincie

De Zeeuwen zijn vooral positief over de rust, natuur en saamhorigheid in hun provincie. De inwoners geven het landschap (8), de samenleving (7,5) en economie (7,2) ook een ruime voldoende.

Over de bereikbaarheid, voorzieningen en de druk van het toerisme maken ze zich de meeste zorgen. Het minst tevreden zijn inwoners over de aanwezigheid van culturele gelegenheden, een ziekenhuis en winkels.

Grote verschillen per gemeente

Over de veiligheid zijn de meeste inwoners tevreden, maar de verschillen per gemeente zijn groot. In het Zuid-Bevelandse Kapelle is 95 procent positief, in Vlissingen geldt dat voor 71 procent. Vlissingen heeft ook het hoogste aandeel inwoners (13 procent) dat ontevreden is over de veiligheid.

Ook het aandeel inwoners dat overlast ervaart in hun woonomgeving is toegenomen. In Noord-Beveland en Veere ervaren inwoners vooral overlast van toerisme. Inwoners van Borsele, Terneuzen en Vlissingen hebben weer vaker overlast van lawaai, stank, stof en roet uit de omgeving.

Vertrouwen in Tweede Kamer

Het aandeel dat vindt dat het niet de goede kant opgaat met de provincie is gestegen van 19 naar 27 procent, in vergelijking met onderzoek van vier jaar geleden. Verder valt op dat het vertrouwen in de Tweede Kamer fors is afgenomen. Slechts 18 procent van de Zeeuwen geeft aan vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer; in 2021 was dat nog 32 procent. „Die daling is ook landelijk zichtbaar, maar het vertrouwen in de Tweede Kamer is in Zeeland duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde”, zegt Luc Verschuren van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Overigens is het landelijk ook zo dat Nederlanders een historisch laag vertrouwen hebben in de politiek.

De onderzoekers stellen dat het gebrek aan geloof in de Haagse politiek reden tot zorg moet zijn, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. De Zeeuwen hebben wel meer vertrouwen in de gemeentebesturen (53 procent) en het provinciebestuur (57 procent).

„Het is goed om te zien dat veel Zeeuwen tevreden zijn met hun leven en leefomgeving”, zei gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid). „Maar er zijn ook zorgen en wensen. Daarmee gaan we aan de slag, samen met het Rijk en de gemeenten. Dit onderzoek verdwijnt niet in een la.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties