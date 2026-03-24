IKEA waarschuwt klanten: pas op als je deze kaarsen in huis hebt
Het oogt onschuldig, maar is het niet. IKEA waarschuwt voor kroonkaarsen met de naam SMÖJTRÄD, die een grote vlam kunnen veroorzaken. Klanten wordt op het hart gedrukt de kaarsen terug te brengen.
Het gaat om de geurloze kaarsen in de kleuren beige, groen, lichtgroen en lichtroze in een verpakking van vier stuks, gekocht tussen 1 juni 2025 en 4 maart 2026 in Nederland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Italië, Noorwegen, Zweden, en Zwitserland.
Brand en brandwonden door productiefout in kaarsen
Door een productiefout kunnen sommige kaarsen meerdere lonten bevatten die in de was zijn verwerkt, waardoor een grotere vlam dan verwacht kan ontstaan. Hierdoor loop je risico op brand en brandwonden.
De meubelwinkel roept klanten op de kaarsen niet te gebruiken. Mensen die de kaarsen al in huis hebben, kunnen ze terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug of krijgen een vervangend product. Een bonnetje is niet nodig.
Andere terugroepacties de afgelopen tijd
Er zijn de laatste tijd meer terugroepacties geweest. Vorige maand riep snoepwinkelketen Jamin paaseitjes terug, omdat er mogelijk deeltjes hard plastic in zaten. Begin dit jaar riepen supermarkten DekaMart, Vomar en Plus nog rode wijn terug. Door gisting kon er een te hoge druk in de fles ontstaan, waardoor deze makkelijker brak en de kans op op lichamelijk letsel werd verhoogd.
Iets daarvoor werden zalmproducten van Mama’s Maaltijden of Meinders Catering teruggeroepen, omdat die mogelijk de listeriabacterie zouden bevatten. Een van de opmerkelijkste terugroepacties ooit was vorig jaar: snoepjes in de kilozakken in de Haribo Happy Cola F!ZZ bleken cannabis te bevatten, waardoor meerdere mensen onwel werden.
