Paasvuren sneuvelen door waslijst aan regels: ‘Doe normaal, het is maar een vuurtje’

Meerdere paasvuren in ons land verdwijnen door te veel en te strenge regels. Organisaties kunnen het, soms ook financieel, niet meer opbrengen om een traditioneel paasvuur van de grond te krijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek van regionale omroepen en de NOS. De invoering van de Omgevingswet is de grootste ‘boosdoener’. Daardoor moeten mensen die paasvuren organiseren aan meer voorwaarden voldoen om een vergunning rond te krijgen. Ook zijn er meer instanties betrokken die toezien of een paasvuur wel of niet mag.

In Nieuws van de Dag werd onlangs de irritatie om het verdwijnen van paasvuren besproken: „Er mag ook helemaal niets meer”, klonk het toen. Je ziet het onderwerp in de video hierboven.

Paasvuren met stifstokberekeningen

Vorig jaar ging een aantal paasvuren niet door wegens droogte. Nu geldt dat door de regeltjesdruk en daarmee gepaard gaande kosten in elk geval voor het Gelderse Huissen en die van Nieuw Roden in Drenthe. In andere plaatsen is het doorgaan nog maar de vraag. In Nederland zijn er doorgaans enkele honderden paasvuren.

In Huissen dooft het paasvuur, een traditie op eerste paasdag, na een eeuw. Een bestuurslid somt tegen de NOS op wat er bij de organisatie komt kijken: „Een evenementenvergunning bij de gemeente, stikstofberekeningen voor de provincie, er moeten verkeersregelaars ingehuurd worden en er moet EHBO- en brandweerpersoneel zijn. Al die mensen moeten bovendien betaald worden.”

‘Kwestie van kijken hoe de wind waait’

In Velswijk (Gelderland) gaat het evenement nog door, maar hoelang zullen daar nog paasvuren zijn? Een organisator stelt dat een vergunning vijf jaar geleden 30 euro kostte en nu 700 tot 800 euro. „Doe normaal, het is maar een vuurtje.”

Een regelaar uit Ter Apel (Groningen) geeft aan hoe eenvoudig het vroeger was: „Een kwestie van kijken hoe de wind waait, bepalen waar we de fakkels aansteken en zorgen dat mensen het vuur in de gaten houden.” Tegenwoordig moet hij „het aantal kubieke meter snoeihout op de paasbult” aangeven.

