Opgestapte PVV’ers willen nieuwe partij oprichten en richten pijlen op verkiezingen in 2027

De zeven oud-PVV-Kamerleden die begin dit jaar met de partij braken, werken aan een eigen politieke beweging. Het plan: meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 17 maart 2027. Dat bevestigt fractievoorzitter Gidi Markuszower na berichtgeving van De Telegraaf.

Een naam is er nog niet, en ook over het leiderschap is nog niets besloten. Wel is duidelijk dat de groep tempo wil maken. De komende maanden moeten in het teken staan van het opbouwen van een partijorganisatie, het vinden van kandidaten en het vastleggen van de koers.

Breuk met de PVV

De zeven Kamerleden stapten in januari op na onvrede over de richting van de PVV en de manier waarop de partij functioneert. Ze botsten met partijleider Geert Wilders over onder meer het ontbreken van interne inspraak en het feit dat de PVV geen ledenpartij is.

Volgens Markuszower en zijn medestanders liep een poging om daar verandering in te brengen stuk. „We hebben geprobeerd een discussie te starten maar dat is niet mogelijk gebleken”, zei hij eerder.

Ook de verkiezingsstrategie en de tegenvallende resultaten speelden mee. De afsplitsers wilden reflectie op de verloren Tweede Kamerverkiezingen en de dalende peilingen, maar volgens hen was daar binnen de partij geen ruimte voor.

Eerder schreef Metro dat vertrokken PVV’er René Claassen denkt dat overblijvers mogelijk ‘jaloers’ zijn op de zeven ex PVV’ers, omdat zij wél durfden op te stappen.

Markuzsower bevestigt de plannen op X.



Succes morgen met stemmen!

Bij de volgende verkiezingen kunt u op ons stemmen! pic.twitter.com/WqwD7X17dF — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) March 17, 2026

‘Als je wat inbrengt, gaat je kop eraf’

In een interview met De Telegraaf schetsen Markuszower en voormalig campagneleider Hidde Heutink een harde interne cultuur. „Je hebt gewoon weinig in te brengen. Er is één man de baas. Iedereen mag alles inbrengen. Maar als je wat inbrengt, gaat je kop eraf. Dan word je kaltgestellt en kun je je niet meer met Geert verhouden.”

Sinds hun vertrek profileren de zeven zich nadrukkelijk anders. Waar de PVV vaak oppositie voert, zeggen de afsplitsers juist constructiever te willen samenwerken met het kabinet.

Die houding vormt ook de basis voor hun nieuwe partij. „Als je de grote problemen van Nederland wil oplossen, dan moet je op zoveel mogelijk plekken politieke invloed kunnen uitoefenen”, zegt Markuszower tegen De Telegraaf.

Nog veel vragen

Hoewel het voornemen duidelijk is, ligt er nog weinig vast. De partijnaam ontbreekt, net als een concreet programma. Ook is nog onduidelijk wie het gezicht van de nieuwe beweging wordt.

Eén ding staat wel vast: de groep mikt op een plek in de provincies, en daarmee indirect ook op invloed in de Eerste Kamer. De komende maanden zullen uitwijzen of de afsplitsers die ambitie kunnen omzetten in een serieuze politieke speler.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

