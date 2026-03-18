Opkomst in Rotterdam al hoger dan in 2022

De opkomst in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag ligt hoger dan vier jaar geleden. Om 20.30 uur had 39 procent van de Rotterdammers gestemd

De opkomst is daarmee iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers stemde. Rotterdam had vier jaar geleden het laagste opkomstcijfer van Nederland.

Omstreeks 21.30 uur maakt burgemeester Carola Schouten het definitieve opkomstcijfer bekend tijdens de uitslagenavond in het stadhuis.

Naar verwachting om 23.00 uur maakt de burgemeester een tussenstand bekend. Verwacht wordt dat in de nacht van woensdag op donderdag alle stemmen geteld zijn.

ANP

