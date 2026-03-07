Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek naar mogelijke vogelgriep in Wildlands Emmen

In dierenpark Wildlands in Emmen wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep. Dat gebeurt omdat er aanwijzingen zijn dat het virus aanwezig is in enkele dode vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Een deel van het park, Birdy Bush, is in verband hiermee de komende drie weken gesloten voor bezoekers. Dat is protocol, meldt Wildlands op de website.

In het park overleden eerder deze week plotseling drie Madagaskar-kuifibissen. Twee van de vogels zijn overleden aan een virusziekte, zo is naar voren gekomen uit onderzoek van de kadavers door de Universiteit Utrecht.

ANP

