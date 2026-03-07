Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

Onderzoek naar mogelijke vogelgriep in Wildlands Emmen

EMMEN - Een bezoeker met een tropische vogel in het thema Jungola in Wildlands Adventure Zoo. Het gemeentebestuur van Emmen stemt over een reddingsplan om het noodlijdende dierenpark op de been te houden. Het park draait verlies door tegenvallende bezoekersaantallen. ANP VINCENT JANNINK
ANP / ANP / Vincent Jannink

In dierenpark Wildlands in Emmen wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep. Dat gebeurt omdat er aanwijzingen zijn dat het virus aanwezig is in enkele dode vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Een deel van het park, Birdy Bush, is in verband hiermee de komende drie weken gesloten voor bezoekers. Dat is protocol, meldt Wildlands op de website.

In het park overleden eerder deze week plotseling drie Madagaskar-kuifibissen. Twee van de vogels zijn overleden aan een virusziekte, zo is naar voren gekomen uit onderzoek van de kadavers door de Universiteit Utrecht.

ANP

