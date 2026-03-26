Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM vraagt vrijspraak Ali B voor aanranding Jill Helena

Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep van de zedenzaak tegen Ali B gevraagd om de artiest vrij te spreken van het aanranden van Jill Helena. Op de tweede zittingsdag heeft het OM aangegeven dat er in hoger beroep geen aanvullend bewijs is gevonden voor de aanklacht.

De verklaring van Jill Helena over het incident werd voldoende betrouwbaar geacht. Maar door het gebrek aan voldoende wettig steunbewijs is er te weinig bewijs voor de aanranding. De rechtbank kwam in 2024 ook tot die conclusie.

Jill Helena, voormalig kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou in de auto zijn meegenomen naar het Martin Luther Kingpark in Amsterdam, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken.

‘Opmerkelijk’

Ali B staat in hoger beroep terecht voor in totaal twee aanrandingen en twee verkrachtingen, bij drie vrouwen. In 2024 werd hij veroordeeld voor een verkrachting en een poging tot verkrachting, van de aanrandingen werd hij vrijgesproken.

De advocaat van Jill Helena noemt het standpunt van het OM in hoger beroep opmerkelijk. „Het Openbaar Ministerie is vanaf het begin zeer stellig geweest dat deze zaak tot een veroordeling moest leiden. Daarbij is steeds gewezen op het bewijs: een als betrouwbaar aangemerkte verklaring, ondersteund door ander bewijs en door verklaringen van andere vrouwen die op essentiële punten overeenkomen en elkaar versterken. In de tussentijd is dat bewijs niet veranderd”, reageert advocaat Sébas Diekstra. „Dat het Openbaar Ministerie nu tot een andere conclusie komt, is dan ook opmerkelijk. Maar uiteindelijk is ook dat slechts een standpunt.”

De raadsman voegt eraan toe dat het aan het gerechtshof is om het oordeel te vellen. „Daarbij moet worden gekeken naar het geheel: de consistentie van de verklaringen, het steunbewijs en de onderlinge samenhang in het dossier.”

ANP

Reacties