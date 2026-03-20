Nieuwe truc van oplichters: vertrouwde stemmen met AI nagemaakt

Oplichters worden steeds gehaaider in hoe zij (potentiële) slachtoffers benaderen. AI is alomtegenwoordig en kan handig zijn, maar creëert ook kansen voor criminelen. De nieuwste truc? Vertrouwde stemmen nabootsen met AI en zo mensen overhalen om bijvoorbeeld geld over te maken.

Het gaat dan om stemmen van familieleden, vrienden of professionals, zonder dat het slachtoffer het doorheeft. En wat dus lijkt op een normaal telefoongesprek, kan in werkelijkheid ernstige financiële en persoonlijke schade veroorzaken. Daarvoor waarschuwt HCC, een vereniging voor techliefhebbers.

Gisteren sprak Metro met Nadine, die een sms kreeg van ‘Post-NL’, op de link klikte en tot haar schrik zag hoe haar hele bankrekening werd leeggehaald.

Nu denk je misschien: mijn stem is helemaal nergens te vinden, dus hoe werkt dat? Criminelen hebben slechts enkele seconden aan geluidsmateriaal nodig om een overtuigende kopie van iemands stem te maken. Dat materiaal kan van social media komen, maar ook uit je voicemail of andere openbare opnames. En met die geluiden kunnen criminelen zo goed als live reageren tijdens een telefoongesprek, waardoor het levensecht lijkt.

Zo herken je een AI-stem

Wel zijn er kleine signalen die kunnen wijzen op het gebruik van AI om een stem na te maken. Denk bijvoorbeeld aan een pauze na een vraag. AI kan vaak snel reageren, maar daar gaat wel een proces aan vooraf. Het moet de vraag verwerken en een antwoord genereren. In een normaal gesprek komt zo’n pauze niet vaak voor. Ook het onderbreken van de mens aan de lijn en het stellen van een onverwachte, uitdagende vraag kan wijzen op AI. Een mens reageert meteen en is flexibel, AI kan er steeds voor proberen te zorgen dat het gesprek een bepaalde richting opgaat.

Ook opvallend: als je met een mens belt, hoor je ze ademen, zeggen ze soms ‘eh’ of ‘uhm’, waar een AI dat niet doet. De stemmen zijn glad, foutloos en er zijn geen achtergrondgeluiden te horen. Ook kun je een AI testen door het moeilijke namen te laten uitspreken of door een onverwachte vraag te stellen: AI-systemen hebben moeite met afwijkingen en afwijkende klemtonen.

Tot slot gebruikt zo’n AI-stem vaak dezelfde zinnen of gebruik het een script, waarvan het bijna niet afwijkt. Ze volgen vooraf bepaalde scenario’s, zoals het vragen om inloggegevens of het overmaken van geld. Als je dan opeens vraagt wat ‘de beller’ van het weer vond, kan het zijn dat de AI in de war raakt of geen goede reactie kan geven.

Wat moet je doen als je door een AI-stem wordt gebeld?

Denk je dat je een AI aan de lijn hebt? Hang dan op. Zoek vervolgens zelf het juiste nummer van de organisatie of de persoon op en bel hen. Bel niet naar het nummer dat jou belde. Ook kun je met familieleden een codewoord afspreken dat jullie noemen bij gevoelige zaken. Als de beller het codewoord niet kent, is dat vaak een teken dat je met een oplichter te maken hebt.

