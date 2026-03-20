Neergeschoten Iraniër sprak zich uit tegen het Iraanse regime

De politiemedewerker van Iraanse afkomst die donderdagochtend werd neergeschoten in Schoonhoven heeft zich eerder uitgesproken tegen het Iraanse regime, meldde justitieminister David van Weel voor aanvang van de ministerraad. Hij meldde eerder al dat verschillende autoriteiten alert zijn en maatregelen hebben genomen.

De VVD-bewindsman weet nog niet waarom de 36-jarige man is neergeschoten en of er een link te leggen is met Iran. „Maar het feit dat hij Iraans is, dat hij zich uitsprak tegen het regime, is iets wat we natuurlijk serieus moeten nemen.” Hij denkt er ook over na wat de consequenties zijn voor de veiligheid van andere Iraniërs in Nederland als dat verband er blijkt te zijn.

De neergeschoten politiemedewerker – die daarbij ernstig gewond raakte – zou zich tegen het regime hebben uitgesproken op social media. De minister zegt die berichten nog niet te hebben bekeken. „Maar hij stond bekend als iemand die zich tegen het regime uitriep. Daar hebben we er natuurlijk veel van hier. Want de reden waarom veel Iraniërs hier wonen, is omdat ze gevlucht zijn voor dat regime.”

Veiligheidsmaatregelen

Het „lijkt er niet op” volgens Van Weel dat de man is neergeschoten wegens zijn werk voor de politie. Hij werkt namelijk bij een IT-afdeling en draagt dus ook geen uniform.

De achtergrond van de neergeschoten man is voor de minister ook aanleiding geweest om veiligheidsmaatregelen te nemen voor andere Iraanse dissidenten in Nederland. Hij wil niet zeggen om hoeveel mensen het gaat en welke maatregelen zijn genomen, behalve dat die zichtbaar en onzichtbaar zijn. „We willen eventuele kwaadwillenden ook niet wijzer maken dan dat ze al zijn.”

De minister reageerde niet afwijzend op de vraag of de Iraanse ambassadeur op het matje moet worden geroepen als er een verband blijkt te zijn. „Op dit moment is het de mogelijkheid dat Iran erachter zit. Naarmate we daar sterke aanwijzingen voor hebben, gaan we ook nadenken over welke maatregelen we gaan nemen natuurlijk.” Kort geleden was Van Weel nog minister van Buitenlandse Zaken en kon hij zelf zo’n besluit nemen. Nu is dat aan zijn opvolger in de functie, de CDA’er Tom Berendsen.

ANP

