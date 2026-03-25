Nederlandse gasvoorraden gedaald naar laagste niveau in tien jaar

De Nederlandse gasvoorraden zijn geslonken naar 5,8 procent. Dat is de laagste vullingsgraad in tien jaar. Dat blijkt uit het Nationaal Energie Dashboard van gasnetbeheerder Gasunie dat sinds 2016 de opslagcijfers volledig bijhoudt.

Het gas is opgeslagen in ondergrondse voorraden in Norg, Grijpskerk, Alkmaar, Bergermeer en Zuidwending. De voorraden zijn gedaald door het gasgebruik voor verwarming in de winterperiode en moeten vanaf het voorjaar weer worden aangevuld. De grootste gasvoorraad, in Norg in Drenthe, is op dit moment nagenoeg leeg. Ook de voorraden in Alkmaar en Grijpskerk zijn voor minder dan 1 procent gevuld.

„Het vulniveau van de gasbergingen is weliswaar ontzettend laag, maar de winter is nagenoeg voorbij en het vulseizoen nadert. De gasstromen houden wij nauwlettend in de gaten. Op dit moment zien we dat de aanvoer van gas naar Nederland stabiel is”, zegt een woordvoerster van Gasunie.

Gasprijs

Het vorige laagste niveau was op 30 maart 2018. Toen waren de ondergrondse voorraden voor 6,19 procent gevuld. Voor afgelopen winter, aan het begin van november 2025, waren de voorraden nog voor ruim 70 procent gevuld. Tussen 2016 en 2025 waren de gasvoorraden op 25 maart gemiddeld voor iets minder dan een derde gevuld.

De vulgraad van de Nederlandse gasvoorraden is op dit moment het laagste van alle EU-landen. De Europese gasprijs daalde woensdagochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam tot iets minder dan 51 euro per megawattuur.

