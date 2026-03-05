Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Banken scoren slechter op duurzaamheid: Rabobank grootste daler

Het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse banken is er de afgelopen jaren niet op vooruitgegaan. Uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat vijf van de acht onderzochte banken lager scoren dan bij de vorige beoordeling in 2023. Vooral Rabobank levert flink in en eindigt onderaan de lijst.

De gemiddelde score zakt van een afgeronde 7 naar een 6. De beoordeling kijkt onder meer naar beleid rond mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en wapens.

Metro schreef eerder over hoeveel duurder een bankrekening in de afgelopen drie jaar is geworden.

Teleurstellende uitkomsten

Projectleider Valerie Schreur van de Eerlijke Bankwijzer noemt de uitkomsten teleurstellend. „Het valt ons behoorlijk tegen dat de scores over de hele linie dalen. Het is ook teleurstellend dat banken nog steeds onvoldoende eisen stellen voor gendergelijkheid bij de bedrijven waarin zij investeren. Banken dienen te eisen dat bedrijven mannen en vrouwen gelijk behandelen en belonen. 5 van de 8 banken scoren hier nog steeds slecht op. Ook op wapenbeleid presteren de grootbanken niet goed.”

Rabobank zakt het hardst

Van de onderzochte bedrijven gaan ASN Bank, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen achteruit. Rabobank laat de grootste daling zien: de bank gaat van een gemiddelde score van rond de 7 naar een 5 en eindigt daarmee onderaan de ranglijst.

Volgens het onderzoek komt dat vooral door lagere scores op thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaatverandering en wapens.

Aan de andere kant zijn er ook banken die juist vooruitgaan. Triodos Bank en Bunq verbeteren hun beleid en krijgen hogere scores dan in 2023. Triodos komt met een score van 9,4 bovenaan de lijst te staan, gevolgd door ASN Bank met een 8,6.

Wapenbeleid blijft een zwak punt

Een van de onderwerpen waarop banken volgens het onderzoek achterblijven, is hun beleid rond wapens. Daarbij wordt gekeken of banken investeren in bedrijven die controversiële wapens produceren of leveren aan regimes waar een groot risico bestaat op mensenrechtenschendingen.

Rabobank scoort hier een 5, terwijl ING en ABN Amro blijven steken op een 6. Een aantal kleinere banken zet grotere stappen: ASN Bank, Triodos en NIBC sluiten investeringen in de wapensector volledig uit.

Klimaatbeleid onder druk

Ook op het gebied van klimaat en biodiversiteit laten meerdere banken een verslechtering zien. De Eerlijke Bankwijzer heeft de beoordelingscriteria op deze onderwerpen aangescherpt, onder meer door strengere eisen te stellen aan investeringen in de fossiele industrie.

Daardoor scoren onder meer NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen duidelijk lager op klimaatverandering en biodiversiteit. Bunq, ASN Bank en Triodos doen het volgens het onderzoek juist beter op deze thema’s.

Volgens Schreur is dat een zorgelijke ontwikkeling. „Om het tij van klimaatverandering te keren en een leefbare planeet te behouden voor toekomstige generaties moet ook de financiële sector alles op alles zetten. Ook banken moeten zich veel meer inspannen dan ze nu doen om klimaatverandering aan te pakken. Daarom is het onbegrijpelijk dat banken, zoals ING en Rabobank, stilstaan of zelfs achteruitgaan op klimaatbeleid.”

Benieuwd hoe jouw bank scoort op het gebied van duurzaamheid? Dat check je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties