Nederland werkt met andere landen aan terugkeerhubs asielzoekers

Nederland gaat met een aantal andere EU-landen samenwerken om zogenoemde terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers buiten de EU te realiseren. Dat zei minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) in Brussel. Het gaat om een kopgroep van Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken, zei de minister na een vergadering met zijn Europese ambtgenoten.

Het plan van het vorige kabinet om een terugkeerhub in Oeganda te realiseren, is door het kabinet-Jetten van tafel gehaald. „Maar we gaan zeker door op dat pad van terugkeerhubs”, zei Van den Brink.

Nederland verkent nu met welke andere landen buiten de EU afspraken kunnen worden gemaakt over terugkeerhubs. „Daar doen we nu nog even geen mededelingen over, maar we zijn zeker ambitieus op dat vlak”, zei Van den Brink.

Gezamenlijk

Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken „gaan ook proberen af te stemmen wie waar dan contact kan leggen of ingangen heeft. Dus dat is zeker iets wat we gezamenlijk gaan doen”, zei hij.

Als de samenwerking succesvol is, kunnen volgens de minister andere geïnteresseerde lidstaten bij het initiatief worden betrokken.

Mensenrechten

De belangrijkste randvoorwaarde is dat de mensenrechten van de migranten worden geborgd, benadrukte Van den Brink. „Daarom is het ook mooi dat IOM en de UNHCR bij de realisatie van de hubs worden betrokken.” Het gaat om de Internationale Organisatie voor Migratie en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Aan welke landen wordt gedacht om gezamenlijke terugkeerhubs te realiseren, zei de minister niet.

Een onderzoek van denktank Clingendael concludeerde vorige maand dat het „niet eenvoudig” is om dergelijke terugkeerhubs op te zetten. Een van de problemen is dat „slechts enkele staten” zulke hubs willen. Omdat er zo weinig potentiële kandidaten zijn, kunnen zij een hoge prijs vragen en kunnen EU-landen weinig eisen stellen, schreven de onderzoekers in het rapport dat was opgesteld op verzoek van het ministerie van Van den Brink.

