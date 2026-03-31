Hoe nu verder met Mona Keijzer? ‘Ze kan zo Goede Tijden, Slecht Tijden in, heerlijk drama’

Mona Keijzer nam vorige week definitief afscheid van de BBB en zegde haar lidmaatschap op. De wegen liggen open om haar eigen partij te starten. Of sluit zij zich bij anderen aan? Nieuws van de Dag besprak gisteravond ‘de zaak Keijzer’.

Mona Keijzer verliet de BBB tijdens een toespraak bij de ledenvergadering van de politieke partij van Caroline van der Plas en andere collega’s. Dat heeft alles te maken met het feit dat zij gepasseerd is om de nieuwe partijleider van de BoerBurgerBeweging te worden (Henk Vermeer is de nieuwe man). Keijzer behoudt voorlopig haar zetel in de Tweede Kamer.

‘Mona Keijzer trekt de aandacht nog wel naar zich toe’

Is een nieuwe politieke partij een goed idee? Of kan Mona Keijzer zich beter aansluiten bij een bestaande partij? Politiek verslaggever Tom Staal laat zijn licht erover schijnen in Nieuws van de Dag. „Ik denk dat Mona de aandacht nog wel naar zich toe gaat trekken de komende weken”, denkt Staal. „Ze kan zo Goede Tijden, Slechte Tijden in. Een heerlijk gevoel voor drama. Zoals we Moontje kennen, om het ietwat populair te zeggen.”

Maar een nieuwe politieke partij voor Mona Keijzer dan? Tom Staal: „Dat vind ik een lastige. Ergens, Keijzer kennende, denk ik het wel. Die wil daar nog niet weg. Zij heeft ook echt wel mensen om haar heen om een partij te beginnen. Die al ervaring hebben en die ze mee kan nemen. Ze is ook een stemmenkanon, twee zetels moet makkelijk lukken.”

In de video die je hierboven kunt zien, gaat Staal ook in op de vraag of Nederland nog wel zit te wachten op een extra partij op rechts.

