Terrorismeonderzoek naar Antwerpse minderjarigen om autobrand

Belgian military personnel armed with FN SCAR assault rifles stand guard outside a synagogue in central Antwerp as part of Belgium's reinforced security measures established at Jewish schools and synagogues, on March 23, 2026. On March 9, 2026,an explosion shook a synagogue in the Belgian city of Liege before dawn, causing some damage but no injuries. The series of attacks on synagogues comes after the launch of the US-Israeli war on Iran, a conflict that has since broadened across the Middle East. JOHN THYS / AFP
De twee minderjarigen die werden opgepakt in verband met een autobrand vlakbij de Joodse wijk in Antwerpen, worden voorgeleid op verdenking van „deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering” en brandstichting. Dat meldt het parket in een persverklaring.

Maandagavond laat werd een auto in brand gestoken nabij de Joodse wijk in Antwerpen, waarna twee minderjarigen werden opgepakt. Beelden van de daad zouden zijn geplaatst in een kanaal van Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, die het incident in de video opeiste, meldt het parket. Eerder eiste diezelfde organisatie al brandstichting en aanvallen gericht tegen synagoges in Luik en Rotterdam, een joodse school in Amsterdam en een joodse hulporganisatie in Londen op.

ANP

