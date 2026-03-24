Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Terrorismeonderzoek naar Antwerpse minderjarigen om autobrand

De twee minderjarigen die werden opgepakt in verband met een autobrand vlakbij de Joodse wijk in Antwerpen, worden voorgeleid op verdenking van „deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering” en brandstichting. Dat meldt het parket in een persverklaring.

Maandagavond laat werd een auto in brand gestoken nabij de Joodse wijk in Antwerpen, waarna twee minderjarigen werden opgepakt. Beelden van de daad zouden zijn geplaatst in een kanaal van Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, die het incident in de video opeiste, meldt het parket. Eerder eiste diezelfde organisatie al brandstichting en aanvallen gericht tegen synagoges in Luik en Rotterdam, een joodse school in Amsterdam en een joodse hulporganisatie in Londen op.

ANP

Reacties