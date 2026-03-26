Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Man vast in onderzoek neerschieten Iraniër Schoonhoven

SCHOONHOVEN - Politie doet onderzoek op het Pascalplein waar een 36-jarige man is neergeschoten. Volgens minister Van Weel heeft de man, die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht, een Iraanse achtergrond. JOHN VAN DER TOL / ANP
Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het neerschieten van een politiemedewerker van Iraanse afkomst in Schoonhoven. De beschieting was vorige week donderdag, de 36-jarige politiemedewerker raakte zwaargewond.

In de zaak werd eerder de vermoedelijke vluchtauto in beslag genomen en een vuurwapen aangetroffen in het water langs de N210 in Schoonhoven. Aan de Duitse autoriteiten is een overleveringsverzoek gedaan. De Duitse politie heeft de verdachte aangehouden in Dortmund. Hij zit vast in Duitsland in afwachting van de overdracht aan Nederland.

De man die zwaargewond raakte, werd neergeschoten op het Pascalplein in Schoonhoven. De politie kreeg daarover een melding binnen vlak voor 07.00 uur. Hij is werkzaam bij het politiedienstencentrum (PDC). Na het incident bracht ambulancepersoneel hem naar een ziekenhuis.

Motief

Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer zou kritisch zijn geweest over het Iraanse regime.

De politie blijft de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoeken en vraagt eventuele getuigen informatie te delen over de gevonden auto.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties