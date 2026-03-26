Man vast in onderzoek neerschieten Iraniër Schoonhoven

Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het neerschieten van een politiemedewerker van Iraanse afkomst in Schoonhoven. De beschieting was vorige week donderdag, de 36-jarige politiemedewerker raakte zwaargewond.

In de zaak werd eerder de vermoedelijke vluchtauto in beslag genomen en een vuurwapen aangetroffen in het water langs de N210 in Schoonhoven. Aan de Duitse autoriteiten is een overleveringsverzoek gedaan. De Duitse politie heeft de verdachte aangehouden in Dortmund. Hij zit vast in Duitsland in afwachting van de overdracht aan Nederland.

De man die zwaargewond raakte, werd neergeschoten op het Pascalplein in Schoonhoven. De politie kreeg daarover een melding binnen vlak voor 07.00 uur. Hij is werkzaam bij het politiedienstencentrum (PDC). Na het incident bracht ambulancepersoneel hem naar een ziekenhuis.

Motief

Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer zou kritisch zijn geweest over het Iraanse regime.

De politie blijft de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoeken en vraagt eventuele getuigen informatie te delen over de gevonden auto.

ANP

