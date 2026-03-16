De lente keert terug, lekker zacht weer op komst

Wie vanmorgen op de fiets zat, kon best wel wanten voor de koude handen gebruiken. Er is echter goed nieuws over het weer op komst: we gaan de lente in met zachter en droger weer dan normaal.

En dat terwijl de maand van de start van de lente al recordzacht en zeer zonnig begonnen is. Niet alleen datumrecords werden gebroken, maar ook de gemiddelde temperatuur over de eerste tien dagen was recordhoog. Na een korte wisselvallige periode staat nu een terugkeer van het stralende voorjaarsweer op het programma. Komende week is het vaak droog en zonnig. Daarbij wordt het zachter en liggen de maxima halverwege de week rond 15 graden.

Zachte periode met frisse nachten, kortom: lente

Tijdens de laatste week van maart en de eerste week van april blijft het volgens weerdienst Weeronline waarschijnlijk zacht. Maxima van zo’n 12 graden zijn gebruikelijk voor deze periode. Met het zachtere weer in de kaarten is het dus goed mogelijk dat het kwik boven 15 graden uitkomt. Op zonnige dagen kan de temperatuur daar zelfs nog boven komen.

Overdag is het vaak aangenaam, maar na zonsondergang wordt het snel fris. Juist bij dit heldere lenteweer koelt het ’s nachts flink af en is zelfs nog nachtvorst mogelijk.

Lente niet voor iedereen een pretje

Naast de hoge temperaturen lijkt het nog droger te worden dan gemiddeld. Eind maart is het vaak al overwegend droog en april is gemiddeld genomen de maand met de minste neerslag. Bij neerslaghoeveelheden die daar nog onder blijven, zal de paraplu dus echt nauwelijks nodig zijn.

Hoewel veel mensen blij zullen zijn met deze verwachting voor de lente, is het voor hooikoortspatiënten geen goed nieuws. De lucht wordt nauwelijks schoongespoeld en er kunnen veel klachten ontstaan door pollen van bomen. Vooral de berk en es staan in deze tijd van het jaar in bloei. De piek van de els is al voorbij en deze was recordhoog door het zachte weer.

Zonnig weer en langere dagen

In deze periode worden de dagen snel langer. Halverwege maart gaat de zon om 18.45 uur onder en halverwege april gebeurt dat om 20.37 uur. Met de langere dagen wordt de zon ook krachtiger en wordt al vrij snel een zonkracht 3 gehaald. Dat is goed nieuws voor de aanmaak van vitamine D, want die komt vanaf zonkracht 2,5 op gang. Tegelijkertijd brengt de zon nu ook risico’s voor de gezondheid met zich mee, want de huid heeft er nog nauwelijks aan kunnen wennen.

Normaal weer in april

En april? In de tweede week van deze maand keert ‘normaal weer’ terug. Dat zou betekenen dat de maxima rond 14 graden liggen. We hebben dan misschien wat minder het gevoel dat het lente is. Ook de neerslaghoeveelheden lijken nauwelijks te verschillen van het gemiddelde. Omdat het halverwege april normaal ook al vrij droog is, hoeven we dus geen rekening te houden met kletsnatte dagen, maar de wisselvalligheid neemt mogelijk wel wat toe.

