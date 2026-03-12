Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jetten krijgt kritiek van links en rechts over standpunt Iran

Premier Rob Jetten krijgt van zowel links als rechts kritiek op het standpunt van het minderheidskabinet over de oorlog in Iran. Wel zijn partijen in de Tweede Kamer verdeeld over de aanval van de Verenigde Staten en Israël.

Het kabinet heeft „begrip” voor het optreden van de VS en Israël, herhaalde Jetten, maar vindt tegelijk dat de aanvallen „buiten de kaders” van het internationaal recht vallen. Volgens de minister-president kunnen deze „twee waarheden naast elkaar staan”.

Linkse partijen spreken van een „illegale oorlog” waar je geen begrip voor kunt hebben. Partijen op de rechterflank zoals PVV en Groep Markuszower vinden juist dat het kabinet zich veel te voorzichtig uitdrukt en zich nadrukkelijker achter de VS en Israël moet scharen.

Jetten wil vooruitkijken. Daarbij is het volgens hem belangrijk dat Europa op één lijn staat. De inzet moet gericht zijn op de-escalatie, het stoppen van het nucleaire programma van Iran en „perspectief” bieden aan het Iraanse volk, aldus de premier.

ANP

