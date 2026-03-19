Vanaf juli is een stroomaansluiting niet meer vanzelfsprekend in Nederland: hoe kan dat?

Voor veel mensen is een stroomaansluiting net zo vanzelfsprekend als water of een dak boven het hoofd. Maar toch is dit straks niet meer voor iedereen gegarandeerd. Huishoudens die een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting willen, lopen vanaf deze zomer overal in Nederland het risico die niet te kunnen krijgen.

Hiervoor waarschuwen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Netbeheer Nederland. Dat heeft te maken met een nieuwe werkwijze bij netbeheerders, waarbij de goedkeuring van stroomaanvragen afhankelijk is van hoeveel capaciteit er nog iets op het net.

Bedrijven op de wachtlijst

Het overbelaste elektriciteitsnet is iets waar veel ondernemingen de afgelopen jaren al tegenaan zijn gelopen. Maar liefst 14.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting. Voor huishoudens was er echter altijd nog voldoende plek, maar vanaf 1 juli komt hier verandering in. Zogeheten ‘maatschappelijke vitale functies’ krijgen dan voorrang. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en brandweerkazernes.

Aanvragen die minder of geen prioriteit hebben, zoals de aanvraag voor een laadpaal, komen dan op een wachtlijst. Als alle aanvragen die prioriteit hebben, zijn verwerkt, en er dan nog ruimte beschikbaar is, wordt die na 1 januari verdeeld op volgorde van de datum van aanvraag.

Waarom zit het stroomnet overvol?

De ACM, de netbeheerders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voorzien echter grote problemen. „Als alle capaciteit is vergeven en er in de tussentijd niet meer capaciteit beschikbaar komt, betekent dit dat alle nieuwe aanvragen op de wachtlijst komen”, zo laten ze weten. „Dat geldt dan voor zowel aanvragers met prioriteit, zoals huishoudens en ziekenhuizen, als voor aanvragers zonder prioriteit, zoals grote en kleine bedrijven.”

Het stroomnet zit overvol omdat steeds meer bedrijven, organisaties en huishoudens gebruikmaken van elektriciteit. Hierdoor ontstaan er vooral op specifieke momenten, met name tijdens de stroom-avondspits, knelpunten. Hoewel netbeheerders overal werken aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, kost dit tijd.

Gevolgen van overvol stroomnet

De gevolgen van de nieuwe werkwijze kunnen heel groot zijn, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo heeft een grote groep gemeenten al aangegeven dat voor 30 tot 50 procent van de plannen voor woningbouwprojecten vertraging dreigt of dat deze mogelijk zelfs stilvallen.

Ook zullen er gevolgen zijn voor de verduurzamingsopgave. Gemeenten werken aan de warmtetransitie, met bijvoorbeeld warmtenetten. Maar collectieve warmtebronnen hebben elektriciteit nodig, en daarmee een aansluiting op het stroomnet.

„Het kan zijn dat gemeenten moeten wachten met het aanwijzen van wijken die van het gas af moeten, totdat er capaciteit is op het net”, zo stelt de VNG. Het is nog niet bekend hoe groot de consequenties zullen zijn voor de verduurzaming en daarmee ook de klimaatdoelen.

