Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In Heemstede opgepakte jongens verdacht voorbereiden explosie

De jongens van 14 en 17 jaar die in de nacht van donderdag op vrijdag werden opgepakt in Heemstede worden verdacht van het voorbereiden van een explosie of brand te stichten met een terroristisch oogmerk. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in de buurt van de Adriaan Pauwlaan, waar de twee werden aangehouden, doelwit was van een aanstaande explosie. De twee jongens uit Amsterdam blijven twee weken langer vastzitten, zo besloot de rechter-commissaris maandag.

De jongens werden in de nacht opgemerkt door de politie, die in het gebied extra toezicht houdt vanwege de nabijheid van een joodse instelling. In de buurt van de Adriaan Pauwlaan werd ook zwaar vuurwerk aangetroffen.

Het OM meldt dat de explosie is voorkomen „door de alertheid en het snelle handelen van de politie”. Het onderzoek naar de gebeurtenis gaat door.

ANP

Reacties