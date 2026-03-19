Veiligheidsmaatregelen na neerschieten Iraniër in Schoonhoven

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zegt op X geïnformeerd te zijn door de politie over het neerschieten van een 36-jarige Iraniër in Schoonhoven donderdag. Volgens hem zijn verschillende autoriteiten alert en nemen die maatregelen.

De man werd donderdag iets voor 07.00 uur neergeschoten op het Pascalplein in Schoonhoven. „Gezien de Iraanse achtergrond van het slachtoffer zijn NCTV, OM, politie en de lokale gezagen alert en nemen zij de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn”, schrijft Van Weel. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met „alle mogelijke scenario’s”, zegt hij. Een woordvoerder van de politie zegt dat niet verder te kunnen toelichten en benadrukt dat het onderzoek loopt.

De man komt uit Schoonhoven en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat de dader voortvluchtig is en roept getuigen op zich te melden.

Burgemeester

Ook burgemeester van Krimpenerwaard Hans Beenakker zegt door de politie te zijn geïnformeerd. Hij laat weten dat de politie zichtbaar aanwezig is in de wijk. „Als burgemeester raakt een gebeurtenis als deze mij”, schrijft hij. „Geweld hoort niet thuis in onze gemeenschap. Mijn gedachten gaan uit naar het slachtoffer en de familie. Ik wens hen veel kracht toe in deze ingrijpende situatie.”

Het AD meldde op basis van gesprekken met omwonenden dat de man sinds zes jaar aan het Pascalplein woont, samen met zijn vrouw en kind.

ANP

