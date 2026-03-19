Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland
Leestijd: 1 minuut

Neergeschoten Iraniër werkt bij politie en is ernstig gewond

SCHOONHOVEN - Politie doet onderzoek op het Pascalplein waar een 36-jarige man is neergeschoten. Volgens minister Van Weel heeft de man, die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht, een Iraanse achtergrond.
ANP / ANP / John van der Tol

De man van Iraanse komaf die donderdagochtend is neergeschoten in Schoonhoven is een medewerker van de politie. Korpschef Janny Knol en directeur Paul van Musscher van het Politiedienstencentrum laten dat weten. De man raakte ernstig gewond. Waarom hij werd neergeschoten is niet duidelijk.

„Vanmorgen bereikte ons het vreselijke nieuws dat in Schoonhoven een politiemedewerker van Iraanse komaf is neergeschoten. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Voor nu is de toedracht nog onduidelijk, maar dit is een grote klap”, aldus Knol en Van Musscher in een gezamenlijke reactie. „In de eerste plaats voor zijn familie en naasten. Maar ook voor zijn directe collega’s van de ICT-organisatie van het Politiedienstencentrum en uiteindelijk voor alle politiemedewerkers.”

ANP

