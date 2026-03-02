Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Invalkracht dagverblijf verdacht van onzedelijk betasten kinderen

Een 66-jarige invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt ervan verdacht twee kinderen onzedelijk te hebben betast. Daarnaast vervolgt het Openbaar Ministerie de verdachte uit Almere voor het maken van kinderporno waarbij nog twee andere kinderen betrokken zijn.

Het OM meldt dat nog negen andere kinderen slachtoffer zijn. Van hen zijn naaktfoto’s gemaakt waarop geen seksuele handelingen te zien zijn.

De man uit Almere zit sinds eind november in voorarrest. Hij werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar oud aangifte had gedaan. Op zijn eerste werkdag bij het kinderdagverblijf zou de verdachte het meisje op schoot hebben genomen en onzedelijk hebben betast. Het kinderdagverblijf heeft direct de samenwerking met de man beëindigd.

Naaktfoto’s

Het tweede kind was 13 jaar oud toen hij in januari 2024 onzedelijk zou zijn betast, terwijl hij aan de zorg van de man was toevertrouwd. Dit kwam aan het licht toen de politie onderzoek deed naar de gegevensdragers die op 26 november in de woning van de man in beslag zijn genomen. De politie identificeerde daarna nog een jongetje van 3 jaar oud en een baby van wie de verdachte naaktfoto’s zou hebben gemaakt. Drie kinderen woonden destijds in Amsterdam, een in Almere.

Het OM meldt dat het onderzoek naar de naaktfoto’s van de negen overige kinderen nog gaande is en dat de officier van justitie later beslist of de man daar ook voor wordt vervolgd. Politie en OM hebben geen aanwijzingen dat er nog meer slachtoffers zijn. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de man kinderporno zou hebben verspreid.

De verdachte verschijnt 11 maart voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank tijdens een inleidende zitting.

ANP

Reacties