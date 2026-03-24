Hogere AOW-leeftijd mogelijk ook ongunstig voor jongere werknemers, dit is waarom

Dat kabinet-Jetten de AOW-leeftijd wil verhogen, krijgt vanuit verschillende hoeken felle kritiek. Ook werkgeversvereniging AWVN is kritisch. Volgens hen zal dit uiteindelijk betekenen dat jongere medewerkers meer werk op hun bordje krijgen, omdat oudere werknemers worden ontzien door seniorenregelingen.

D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord af dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller stijgt. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaan werkenden een jaar later met pensioen. Nu stijgt de pensioenleeftijd nog met acht maanden voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt.

Een Kamermeerderheid wil dat ‘de regeling rond het verhogen van de AOW-leeftijd wordt verzacht’. De twee grootste oppositiepartijen, GroenLinks-PvdA en PVV, willen het niet aanpassen, maar helemaal van tafel hebben. Ook de vakbonden zijn woest. Interim-voorzitter Dick Koerselman van FNV noemde de keuze „onbestaanbaar, asociaal en ronduit onbetrouwbaar”, omdat in het pensioenakkoord met de politiek een langzamere stijging is afgesproken.

AWVN: hogere AOW-leeftijd verhoogt werkdruk jongeren

AWN deed onderzoek onder 148 werkgevers, schrijft het Algemeen Dagblad. Bijna driekwart van de werkgevers verwacht dat meer medewerkers gebruik gaan maken van afbouwregelingen in de toekomst. 90 procent van de bedrijven biedt oudere medewerkers de mogelijkheid extra verlof op te nemen of langzaam af te bouwen. Dan rijst de vraag: wie pakt het werk op dat zij laten liggen? AWVN ziet dat niet iedere werkgever een nieuwe medewerker aanneemt voor het werk dat blijft liggen, onder meer door de kosten en de krapte op de arbeidsmarkt. En dus komt het werk bovenop het takenpakket van jongere werknemers, denkt de werkgeversvereniging, waardoor de werkdruk voor hen flink zal oplopen.

Een andere factor die de werkdruk verhoogt is het aantal mantelzorgers. Veel bedrijven hebben in hun arbeidsvoorwaarden opties voor mantelzorgers, zoals flexibele werktijden en extra verlofuren. Samen met de groep oudere werknemers die gebruikmaakt van seniorenregelingen, kan dat de werkdruk voor de ‘andere’ medewerkers flink verhogen.

AWVN pleit voor de focus op een ‘leven lang ontwikkelen’. Zij denken dat als werknemers zich ontwikkelen naar een andere rol die minder van hen vraagt, dat werknemers hun werk langer volhouden en extra verlof of afbouwregelingen misschien niet nodig zijn.

