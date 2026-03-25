Hoe herken je een nepboete van het CJIB? Aantal meldingen loopt flink op

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor mails over een nepboete die momenteel in omloop zijn. Het aantal meldingen is de afgelopen week flink toegenomen. De organisatie wordt overspoeld met mails en telefoontjes van bezorgde mensen die vragen hebben over berichten die uit naam van het CJIB worden verstuurd.

Hoe herken je een nepboete? En wat voor actie kun je vervolgens ondernemen?

Vorige week kreeg het CJIB 5200 telefoontjes van bezorgde mensen die zich afvroegen of een boete wel terecht was. In een normale week ontvangt de organisatie ook meldingen, maar dat zijn er niet meer dan enkele tientallen. Er wordt onderzoek gedaan naar de reden van de toename. Mogelijk is er een verband met de recente Odido-hack, maar dat is niet zeker. Ook bij de Odido-hack maakten oplichters gretig gebruik van de chaos die ontstond, door nepmails rond te sturen.

Waarschuwing voor valse boetes en phishingmails

Via de website CJIB.nl wordt gewaarschuwd voor nepboetes en phishingmails. Oplichters passen bepaalde trucs toe, waardoor mails en sms’jes steeds realistischer lijken. Ook worden mensen verwezen naar de website van de Fraudehelpdesk. Via het telefonisch keuzemenu wordt bovendien benadrukt dat het CJIB geen boetes via sms, mail of app verstuurt. Mensen kunnen altijd via de website van het CJIB controleren of er nog boetes openstaan.

„We doen onderzoek naar hoe dit ineens zo veel meer kan zijn. Dan zou je kunnen denken aan de Odido-hack”, zegt een woordvoerder van het CJIB tegen Metro. „Vorige week waren het 5200 meldingen, het gaat heel hard. Wij versturen geen mails of sms’jes. Mensen schrikken natuurlijk als ze zo’n bericht krijgen.”

Wat moet je doen bij vermoedens van fraude?

Wat moet je doen als je een mail binnenkrijgt van het CJIB en je twijfelt aan de authenticiteit? Het CJIB heeft een aantal tips op een rij gezet. Allereerst adviseert het CJIB om de rekening niet te betalen.

Klik ook niet op links in het bericht en open geen bijlagen. Klik je daar wel op, dan kun je op een website terechtkomen die lijkt op die van het CJIB. Daar is vaak een link te vinden waarmee je het bedrag kunt overmaken. Maar let op: dit is vrijwel altijd een website van een oplichter. Ook adviseert het CJIB om te controleren of je de laatste updates hebt uitgevoerd op je antivirusprogramma of firewall.

Heb je een valse mail ontvangen, neem dan geen contact op met het CJIB, maar stuur de mail door naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Belangrijk om te weten: het CJIB stuurt sowieso nooit mails, benadrukt de woordvoerder.

Hoe controleer je of je een nepboete hebt gekregen?

Twijfel je of de boete echt afkomstig is van het CJIB? Controleer dan het rekeningnummer. Het juiste rekeningnummer kun je terugvinden op de website van het CJIB. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten boetes, zoals een verkeersboete, transactievoorstel of strafbeschikking.

Log in met je DigiD om te controleren of er een boete openstaat. Bekijk ook de envelop. Tegenwoordig is het steeds moeilijker om nepboetes van echte boetes te onderscheiden. Een boete van het CJIB wordt in een herkenbare envelop verstuurd.

E-mails zijn altijd nep

Het CJIB laat op zijn website weten dat e-mails over niet-betaalde boetes altijd nep zijn, aangezien boetes alleen per post worden verstuurd en nooit per e-mail. Het CJIB mailt, sms’t of appt nooit over een boete, aanmaning of betalingsachterstand.

Heb je toch een nepboete betaald aan een oplichter? Doe dan aangifte van oplichting bij de politie. Soms betalen mensen het bedrag uit een vals bericht niet aan de oplichter, maar aan het CJIB. Krijgt het CJIB zo’n onterechte betaling binnen, dan wordt het bedrag teruggestort op je rekening.

