Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël: gewelddadig antisemitisme in Nederland is onacceptabel

Israel’s President Isaac Herzog speaks to the media as he visits an area hit by a reported overnight Iranian strike in Tel Aviv on March 1, 2026. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader since 1989 and sworn enemy of the West, was killed in the opening salvo of a massive US and Israeli attack, sparking a new wave of retaliatory missile strikes from Tehran on March 1. Ilia YEFIMOVICH / AFP
ANP / AFP / Ilia Yefimovich

De Israëlische president Isaac Herzog noemt het „volstrekt onacceptabel dat de historische Joodse gemeenschap in Nederland, die is verwoest door de Holocaust en vandaag een bloeiend centrum van Joods leven is, nog steeds te maken heeft met gewelddadig antisemitisme”.

Hij roept de Nederlandse autoriteiten op meer te doen tegen antisemitisme, opruiing en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Op X reageert Herzog op de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en een Joodse basisschool in Amsterdam. De Israëlische president noemt dit „gruwelijke antisemitische aanvallen” en zegt dat hij met leiders van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft gebeld. Herzog spreekt ook solidariteit uit met „onze zusters en broeders in Nederland. We staan aan jullie zijde tegenover deze afgrijselijke Jodenhaat”.

In de nacht van donderdag op vrijdag is brand gesticht in een synagoge op het A.B.N. Davidsplein in de wijk Blijdorp in Rotterdam. Vier verdachten werden korte tijd later opgepakt bij een andere synagoge in de stad. Het gaat om vier tieners uit Tilburg. Over hun motief is nog niets naar buiten gebracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een explosie bij een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert. Bij de buitenmuur van de school werd een explosief afgestoken. Daar is nog niemand voor gearresteerd.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde zaterdag dat een „golf van antisemitisme Nederland overspoelt. Waar zal de volgende aanslag plaatsvinden?” Het ministerie voegt er op X aan toe dat „de Nederlandse overheid veel meer moet doen om antisemitisme te bestrijden”.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties