Israël: gewelddadig antisemitisme in Nederland is onacceptabel

De Israëlische president Isaac Herzog noemt het „volstrekt onacceptabel dat de historische Joodse gemeenschap in Nederland, die is verwoest door de Holocaust en vandaag een bloeiend centrum van Joods leven is, nog steeds te maken heeft met gewelddadig antisemitisme”.

Hij roept de Nederlandse autoriteiten op meer te doen tegen antisemitisme, opruiing en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Op X reageert Herzog op de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en een Joodse basisschool in Amsterdam. De Israëlische president noemt dit „gruwelijke antisemitische aanvallen” en zegt dat hij met leiders van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft gebeld. Herzog spreekt ook solidariteit uit met „onze zusters en broeders in Nederland. We staan aan jullie zijde tegenover deze afgrijselijke Jodenhaat”.

In de nacht van donderdag op vrijdag is brand gesticht in een synagoge op het A.B.N. Davidsplein in de wijk Blijdorp in Rotterdam. Vier verdachten werden korte tijd later opgepakt bij een andere synagoge in de stad. Het gaat om vier tieners uit Tilburg. Over hun motief is nog niets naar buiten gebracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een explosie bij een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert. Bij de buitenmuur van de school werd een explosief afgestoken. Daar is nog niemand voor gearresteerd.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde zaterdag dat een „golf van antisemitisme Nederland overspoelt. Waar zal de volgende aanslag plaatsvinden?” Het ministerie voegt er op X aan toe dat „de Nederlandse overheid veel meer moet doen om antisemitisme te bestrijden”.

ANP

