Meerderheid raad Gorinchem wil herstemming na mogelijke fraude

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Gorinchem wil een gehele herstemming vanwege vermoedens van verkiezingsfraude. Dat betekent dat kiesgerechtigden opnieuw naar de stembus moeten, zo werd in de nacht van maandag op dinsdag besloten tijdens een gemeenteraadsvergadering. Een herstemming voor de gemeenteraadsverkiezingen is zeldzaam.

De Zuid-Hollandse gemeente maakte vorige week bekend dat er vermoedens zijn van stemfraude. Burgemeester Reinie Melissant zei dat ze meer dan tien signalen hiervan heeft ontvangen. De burgemeester deed daarop aangifte van meerdere vormen van verkiezingsfraude, zoals beïnvloeding en het ronselen van volmachten.

De raad was uiteindelijk verdeeld over een gedeeltelijke of gehele herstemming. Uiteindelijk gingen dertien raadsleden mee met een amendement over een herstemming voor alle kiesgerechtigden in Gorinchem, twaalf stemden tegen.

„Er wordt een nieuwe datum vastgesteld”, zei de burgemeester. „Alle kiesgerechtigden mogen opnieuw naar de stembus.” Ze noemde het van groot belang dat het vertrouwen „in de politiek en in elkaar” wordt hersteld. „Daar gaan we samen aan werken en dat begint nu.”

Een herstemming moet binnen 30 dagen na het besluit worden gehouden. Daarvoor moeten weer afspraken worden gemaakt met de stemlocaties en vrijwilligers worden gevonden, liet de Kiesraad eerder weten. Ook moeten er nieuwe stempassen worden verstuurd.

De huidige raad blijft zitten tot de nieuwe raad is gekozen. Bij de herstemming zijn de kandidatenlijsten hetzelfde als op 18 maart. Toen brachten in Gorinchem 15.854 mensen hun stem uit, een opkomstpercentage van 51 procent.

ANP

