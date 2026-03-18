Exitpoll: partij De Mos grootste in Den Haag met 17 zetels

De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos is met 17 zetels opnieuw de grootste geworden in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt Ipsos in een exitpoll in opdracht van de NOS. Dat zijn 8 zetels meer dan in 2022.

Hart voor Den Haag wordt voor de derde keer op rij de grootste partij in Den Haag. Na de verkiezingen van 2018 kwam de partij in het college, maar die coalitie viel toen De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui werden verdacht van corruptie als wethouders. Ze zijn daar volledig van vrijgesproken.

D66 blijft volgens de exitpoll op 8 zetels staan. GroenLinks-PvdA kreeg in de eerste peiling ook 8 zetels, maar zakte bij een tweede stand naar 7 zetels. VVD lijkt te zakken van 7 naar 3 zetels. Ook Partij voor de Dieren en CDA verliezen vermoedelijk terrein. De Haagse Stadspartij en PVV dreigen uit de raad te verdwijnen. ChristenUnie-SGP stond in de eerste exitpoll op 0 zetels maar kreeg bij de tweede peiling toch een zetel. Volt lijkt voor het eerst in de Haagse raad te komen.

