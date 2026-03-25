Haaksbergse raad stemt in met criteria asielopvang na referendum

Een meerderheid van de Haaksbergse gemeenteraad heeft er vertrouwen in dat het asielreferendum in de Twentse gemeente rechtmatig is verlopen en stemt in met een lijst criteria die gaat gelden bij de locatiekeuze voor asielopvang.

Afgelopen woensdag konden inwoners van Haaksbergen stemmen over de manier waarop 129 asielzoekers zullen worden opgevangen in de gemeente. Het referendum bestond uit vier vragen over criteria voor de locatie. De uitslag laat zien dat een meerderheid van de kiezers de opvang het liefst ziet op één centrale locatie in een „drukkere omgeving”, dus een plek waar meer mensen wonen.

Het referendum is niet bindend, wat betekent dat de gemeente niet verplicht is om de uitkomst over te nemen. De raad stemde woensdag in met een voorstel waarin onder meer staat dat veiligheid cruciaal is in de keuze voor een locatie en dat die locatie beschikbaar moet zijn wanneer het COA die nodig heeft. De locatie moet vijf jaar beschikbaar zijn.

Kritiek VVD

Onder meer de VVD-fractie stemde tegen het aannemen van de criteria, omdat de partij het onwenselijk vindt dat daarin niet duidelijk wordt wat de gemeente met de uitslag van het referendum gaat doen. Fractievoorzitter Bart Mentink zei dat hij dat graag zwart-op-wit wil zien. „Het mag niet zo zijn dat de uitkomst van het referendum naast ons neergelegd gaat worden.”

In het debat ging het ook over vermeende signalen vanuit een aantal inwoners dat stempassen voor het referendum niet zouden zijn bezorgd. Lokale partij TeamDAP was de enige partij die daardoor twijfelt aan de rechtmatigheid van het referendum. Burgemeester Gerard van den Hengel (VVD) sprak zich daar fel tegen uit. Hij zei dat de stempassen goed zijn geprint en verstuurd.

ANP

