GroenLinks en PvdA samen verder als Progressief Nederland (PRO)

GroenLinks en PvdA gaan vanaf juni samen verder onder de naam Progressief Nederland. „Roepnaam: PRO.” Dat hebben de partijen, die samen de grootste oppositiefractie vormen in de Tweede Kamer, donderdag bekendgemaakt.

„Progressief betekent strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving”, zegt partijleider Jesse Klaver bij de presentatie van de nieuwe naam. „De missie van onze beweging is vooruitgang. Niet slechts voor enkelen of de allerrijksten, maar vooruitgang voor iedereen.”

Dat in de nieuwe naam geen verwijzing zit naar de sociaaldemocratische, groene of linkse wortels van de twee fuserende partijen, betekent volgens Klaver niet dat de politieke koers verandert. „We staan waar we horen te staan: trots links van het midden.” In het logo van de nieuwe partij komt een groene roos.

Grootste ledenaantal

De naam Progressief Nederland gaat al een paar dagen rond in Den Haag. BNR raadde vorige week aan de hand van websitegegevens en socialemediakanalen al dat dit weleens de nieuwe partijnaam zou kunnen worden. GroenLinks-PvdA had dit nog niet bevestigd.

De nieuwe partij wordt volgens de voorzitters van PvdA en GroenLinks in ledenaantal de grootste van Nederland, met 103.000 leden. Het aantal leden groeide de afgelopen sterk, mede doordat mensen lid werden van beide partijen in aanloop naar de fusie. Van dubbeltellingen is nu geen sprake meer, verzekert een woordvoerder.

ANP

