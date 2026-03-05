Hof spreekt FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren vrij van opruiing
Het gerechtshof in Den Haag heeft Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie in hoger beroep vrijgesproken van opruiing. Eerder legde de rechtbank de politicus een werkstraf op van tweehonderd uur, zoals door het Openbaar Ministerie was geëist.
ANP