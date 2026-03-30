Hof hoort op laatste zittingsdag zedenzaak Ali B nog een getuige

Het gerechtshof Amsterdam heeft besloten op de derde en laatste zittingsdag in de zedenzaak tegen Ali B nog een getuige te horen. Dat werd maandag duidelijk bij aanvang van de zitting.

De advocaten van Ali B hadden donderdag in hun pleidooi verzocht om Danny Ellinger, de voormalige partner en manager van Ellen ten Damme, te mogen horen. Het hof heeft hiermee ingestemd, omdat het een belangrijke getuige is en de verdediging hem nog niet eerder heeft kunnen verhoren.

In 2024 werd Ali B veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Dit zou zijn gebeurd in Marokko rond de opnames van een tv-programma. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Het OM stelt dat sprake is van verkrachting.

Gesloten deuren

Het hof heeft besloten de getuige achter gesloten deuren te horen, in aanwezigheid van slachtofferadvocaat Ruth Jager. Zij is de raadsvrouw van Ellen ten Damme.

Het horen van de getuige op de derde zittingsdag is op initiatief van het hof zelf. Swier had in zijn pleidooi verzocht om de getuige te mogen horen in het geval het hof tot een veroordeling zou komen, dus bij een bewezenverklaring van de verkrachting of poging tot verkrachting.

Het hof werd met dit voorwaardelijk verzoek met een probleem opgezadeld, legde de voorzitter bij aanvang van de derde zittingsdag uit. Want met het later horen van de getuige dreigde de zaak ernstige vertraging op te lopen. Het hof doet op 7 mei uitspraak.

ANP

