GroenLinks grootste partij in Amsterdam na zetelwinst

GroenLinks boekt 2 zetels winst in de gemeenteraad van Amsterdam en wordt met een totaal van 10 zetels de grootste partij in de hoofdstad. Ook D66 krijgt er een zetel bij en wordt met 8 zetels de tweede partij, blijkt uit de voorlopige uitslagen die de Verkiezingsdienst van het ANP heeft binnengekregen.

PvdA verliest juist 2 zetels en komt nu uit op 7. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2022, werd de partij nog de grootste. GroenLinks was in 2018 ook de grootste partij in Amsterdam, net als nu met 10 zetels.

In de hoofdstad deden GroenLinks en PvdA nog met afzonderlijke lijsten mee aan de verkiezingen. Na de verkiezingen trekken de partijen, die landelijk zijn gefuseerd, samen op.

VVD vierde

De VVD blijft de vierde partij in de Amsterdamse raad. De liberalen krijgen er 1 zetel bij en komen uit op 6. Op enige afstand volgt de Partij voor de Dieren, die 3 zetels behoudt. BIJ1 verliest 1 zetel en komt uit op 2, de SP raakt eveneens 1 van de 2 zetels kwijt.

De overige kleine partijen blijven op gelijke hoogte: Volt, JA21 en DENK hebben en houden 2 zetels, CDA en Forum voor Democratie blijven met 1 zetel vertegenwoordigd in de raad.

ANP

